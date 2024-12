Affari tuoi, "già sfig***to di suoi. Se poi...". Manuel con gli occhi lucidi, massacrato a fine puntata

03 dicembre 2024 a

"Mai vista una partita così sf***ta". Non è andata bene a Manuel, il concorrente bresciano della puntata di lunedì sera di Affari tuoi, il quiz dell'access prime time condotto da Stefano De Martino. In studio è arrivato accompagnato dalla compagna Claudia, che il disegnatore meccanico ha conosciuto come allieva in sala da ballo. Manuel, infatti, è anche insegnante di balli latino-americani.

"Lei seguiva i miei corsi, ma non voleva farsi notare: testa bassa, non mi guardava negli occhi. Alzò gli occhi e pensai 'che bella ragazza'". Come suol dirsi: fortunato in amore, sfortunato nel gioco. La partita scorre via veloce e particolarmente iellata. A un certo punto, il concorrente rifiuta l'offerta da 37mila euro del Dottore: "Devo deludere mio cognato. Quando guardiamo insieme il programma, lui diceva accetta e porta a casa. L'offerta è alta, ma devo deludere Francesco. Rifiuto e vado avanti". Di male in peggio, con tutti i pacchi rossi bruciati in rapida successione a eccezione dei 200mila euro.

"A questo punto, non si direbbe, ma mi ritengo una persona fortunata - spiega con occhi lucidi e voce tremante -. La vita non è sempre rosa e fiori, a volte picchia duro. Nella mia vita ha picchiato duro più volte, a incassare non sono mai stato da solo. C'è sempre stata la mia famiglia che amo tantissimo, che ringrazio, perché sono sempre stati vicino a me. Poi è arrivata la ciliegina sulla torta, Claudia, e mi ritengo fortunato". Purtroppo per lui, pochi secondi dopo vanno in fumo anche i 200mila euro. Nel suo pacco ci sono addirittura 0 euro, così si procede alla Regione fortunata ed è l'ultimo colpo di grazia per Manuel. Per i 100mila euro punta tutto sul Molise perché "quando sono venuto qui a giocare, è arrivato con me Marco del Molise. Lui mi è piaciuto tanto, abbiamo condiviso un po' di cose. Guardando le Regioni, ho pensato che nel Molise non sono mai stato. Poi ho visto Marco, magari porta bene". Sbagliato: non è il Molise. Si gioca per i 50mila euro, è l'ultima occasione. Il concorrente dice Calabria, ma è Marche.

A puntata finita, su X i telespettatori si scatenano con punte di sadica ironia: "Ma io dico, sei già sfig***to di tuo poi mi scegli pure il Molise", "Ha scelto pure il Molise che è uscito pochi giorni fa". E ancora: "Sfig***to fino alla fine. Questa so che è coerenza, "Mi spiace proprio che partita brutta brutta"; "Mamma che sf***ga". Più chiaro di così...