Affari Tuoi, il gravissimo errore di Serena: "Rinco, ma c...", la scoperta dopo la puntata

04 dicembre 2024 a

a

a

Ad Affari Tuoi va in scena la serata "tragica" di Serena. Nella puntata andata in onda martedì 3 dicembre, davanti a un attonito Stefano De Martino, il pacco numero uno si porta via ogni speranza di gloria per la concorrente. Infatti il pacco viene cambiato subito nonostante la suocera avesse detto "tenetelo fino alla fine": c'erano 300.000 euro. Ma non contenta Serena prende il pacco numero 10 in onore della nonna. Anche qui beffa delle beffe: per evitare il rischio di dover tornare a mani vuote a casa, la concorrente accetta l'offerta del dottore di 60.000 euro. Ma nel pacco "della nonna" c'era 200.000 euro.

E così alla fine della puntata, dopo i titoli di coda, Serena è stata investita dalle critiche su X dove i telespettatori seguono e commentano ogni puntata di Affari Tuoi: "Se ti offrono 60 mila euro nel suo pacco secondo lei doveva avere 100 euro?? Rin... dall'inizio alla fine", ha scritto un utente. E ancora: "Mi è sembra un po' inebetita Serena da Cesena, ma giocare non è come stare dietro al banco, o a casa. Però...", aggiunge un altro. Ma non finisce qui. I commenti sono impietosi: "Ne ha mollato 300 e preso i 200 per poi andarsene con 60.000 io al suo posto mi mangerei le mani. Che c... sta ragazza!". Infine c'è chi dopo la puntata spiega qual è stato l'errore gravissimo commesso da Serena: "Ha sbagliato a giocare fin dall'inizio, mai cambiare alla prima offerta di cambio. Neanche in un altra vita riuscirei ad avere la fortuna di pescare 300 e 200 mila in una sola partita".