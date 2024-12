L'Eredità, Anna sbaglia ed è un massacro dopo i titoli di coda: "Cani e porci..."

04 dicembre 2024 a

"Scagionata" Anna, la giovane concorrente che si conferma campionessa a L'Eredità, il quiz show del preserale di Rai 1 condotto da Marco Liorni. Troppo difficile, troppo complicata la risposta per aggiudicarsi il montepremi. E la colpa, secondo i telespettatori che seguono e commentano in tempo reale su X, l'ex Twitter, la puntata andata in onda martedì 4 dicembre, è come spesso capita degli autori, perfidi. Aniz, perfidissimi.

Prima, un pensiero per il povero sfidante Christian, tra i più bersagliati: "Ha chiesto il prepensionamento", commenta un utente colpito dalla stanchezza fisica e mentale del ragazzo.

Quindi l'attenzione è per il gioco finale della Ghigliottina, a cui Anna arriva con 175mila euro in ballo. Il percorso è buono, e così dopo le cinque alternative la campionessa mantiene un bottino più che dignitoso, 43.750 euro. Le parole sono "acqua", "maria", "servizi", "ufficiale" e "palco". Anna prova con "fonte", ma la parola-chiave corretta è "Spia".

"Ma chi lo sa che i microfoni sul palco di chiamano spie? Solo chi lavora in teatro. Ergo la Rai di arrampica sugli specchi per non pagare il montepremi", protesta un appassionato. "Gli autori de L'Eredità ormai ci prendono in giro, è palese", "Hanno finito i soldi a forza di regalarli a cani e porci", "Vabbè ma servizi da intendere come servizi segreti per arrivare a spie è veramente ridicolo".