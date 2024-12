Massimiliano Minnocci, arrestato il Brasiliano: massacra la fidanzata a bastonate e invia un video hard alla nonna di lei

05 dicembre 2024 a

Massimiliano Minnocci, noto come il ‘Brasiliano’, è arrestato con l’accusa di lesioni personali gravi per aver aggredito la fidanzata a bastonate sotto l’effetto di droga e alcol. La ragazza, soccorsa in ospedale, è stata dimessa con una prognosi di trenta giorni. Una vicenda agghiacciante, quella di cui si è reso protagonsita l'influencer o presunto tale, balzato agli onori delle cronache per alcune partecipazioni a La Zanzara, il programma condotto da Giuseppe Cruciani su Radio 24.

Secondo quanto riportato dal giudice per le indagini preliminari, Minnocci rappresenterebbe un "elevato rischio di recidiva specifica" e il fatto sarebbe aggravato dalla sua "già delineata personalità". Il gip ha inoltre sottolineato come le esperienze pregresse e i benefici concessi all’uomo non abbiano sortito effetti deterrenti: "come emerge dal certificato del casellario giudiziale, egli ha beneficiato, per due volte, della pena sospesa", nonostante sia "attualmente sottoposto, con provvedimento del tribunale di Roma, alla messa alla prova".

La vicenda si sarebbe protratta per settimane. Secondo quanto scrive il Messaggero, la vittima, vent’anni più giovane di Minnocci, era già stata aggredita in passato e si era recata in ospedale, sia a San Pietro sia a Civita Castellana. In entrambe le occasioni avrebbe dichiarato ai medici di essere caduta accidentalmente, coprendo le violenze subite.

L’episodio culminante risale al 23 novembre. La giovane aveva raggiunto l’abitazione di Minnocci, trascorrendo la serata separatamente: lei era a teatro, mentre lui partecipava alla festa di compleanno della figlia del suo manager. Rientrati a casa, la situazione è degenerata. Secondo la testimonianza della donna, Minnocci ha consumato droga e alcol, scatenando un comportamento violento: "Inizia a consumare cocaina che aveva portato da fuori, circa tre grammi, e birra, e consumiamo cocaina insieme", ha raccontato.

Le cose sarebbero precipitate quando l’uomo, accusandola di tradirlo e derubarlo, è diventato aggressivo: "Quando Massimiliano assume cocaina e, quando ha l’effetto down, inizia ad assumere birra; in questo momento inizia ad affermare che lo prendo in giro, che gli rubo addirittura denaro e diventa aggressivo. Alzava sempre di più la voce e mi insultava dicendo che ero una bugiarda, un’infame e, quindi, mentre ero seduta sul divano, mi spintonava per farmi abbassare e impugnava un bastone, simile a una mazza, e mi colpiva violentemente sul braccio destro".

Il giorno successivo, Minnocci avrebbe tentato di scusarsi, chiamando la donna in lacrime. Sempre nella stessa giornata, il Brasiliano ha chiamato a casa dei genitori della ragazza per scusarsi. A casa di Minnocci la polizia ha sequestrato tre cellulari, uno di questi era stato usato per riprendere un rapporto sessuale violento e il video, si apprende, sarebbe stato poi inviato dal Brasiliano alla nonna della vittima.