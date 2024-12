Affari tuoi, Alessia beccata a telecamera lontana: il gesto per De Martino, tam tam impazzito

06 dicembre 2024 a

Ha perso, Alessia, ma è diventata in pochi minuti la concorrente più chiacchierata e apprezzata di Affari tuoi, il quiz show dell'access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. E proprio con quest'ultimo, assai apprezzato sui social dal pubblico femminile che segue da casa, sembra essere scattato un certo feeling.

La professoressa di francese, rappresentante della Liguria da Savona, da pacchista era stata protagonista di tanti siparietti per così dire "galanti" con il padrone di casa. Ma da concorrente, i telespettatori hanno sottolineato una clamorosa escalation. Un salto di qualità. E il fatto che nessuno dei due si sia in qualche modo trattenuto ha scatenato ancora di più i commenti degli appassionati su X, in tempo reale.

Per la cronaca, dopo una partita molto sfortunata Alessia arriva a giocarsi il tutto per tutto con la Regione fortunata, ma per i 50mila euro scommette sulle Marche perdendo.

"Che bruttissima Partita...", la criticano sui social. "Entrambe Molise e le Marche sono uscite cento volte", "Di nuovo Marche?! ma no!!", "Le Marche so uscite l'altro giorno, secondo me ci ha preso. un po' più di inventiva con ste regioni", "Non riesco a capire i ragionamenti fatti da questa bellissima ragazza", "Queste hanno giocato con i piedi comunque".

I più però si sbizzarriscono sul rapporto con De Martino: "Alessia fregatene, non hai vinto soldi ma il cuore di De Martino", "Alessia fatti consolare ja, vieni qua", "Buttati che è morbido... che è una frase a doppio senso?", "Alessia anche se probabilmente tornerai a mani vuote, sappi che resterai per sempre la concorrente più gnocca di Affari tuoi". E su X diventa virale lo sguardo languidissimo della savonese a Stefano, che intanto canta e balla in mezzo allo studio.