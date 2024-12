Roberto Vecchioni, il delirio sui carabinieri: "Non si corre all'impazzata dietro una vespa"

06 dicembre 2024 a

La morte di Ramy Elgaml continua a dividere l'opinione pubblica. Il giovane marocchino è deceduto in seguito a un incidente stradale con una volante dei carabinieri. Il ragazzo era in sella a una moto. E stava scappando dalle forze dell'ordine dopo che lui e il conducente del motorino non si erano fermati a un posto di blocco. In tanti, soprattutto a sinistra, si sono mobilitati per attaccare la polizia. A Corvetto, il luogo dove si è consumata la tragedia, si è scatenata una sorta di guerriglia urbana. E anche qualche esponente politico - come l'eurodeputata di Avs Ilaria Salis - ha preso parte alla marcia in ricordo di Ramy per chiedere verità sulla sua morte.

Della morte di Ramy si è discusso in tanti talk show italiani. Come a In Altre Parole, il programma televisivo di La7 condotto da Massimo Gramellini. Ospite fisso Roberto Vecchioni, che non ha avuto la minima esitazione ad attaccare le forze dell'ordine per quanto accaduto al giovane marocchino. "Questo di Milano è stato un fatto increscioso e spaventoso - ha esordito il cantautore -. Ognuno ha detto la sua. Fatto sta che sinceramente non si corre all'impazzata per le vie di Milano dietro due ragazzi in vespa. Questa è una cosa veramente fuori da tutte le possibili minori intelligenze che esistano - ha concluso - perché gli si sta vicino e basta. È finita lì la situazione".

Le parole d Roberto Vecchioni non sono passate inosservate. Il segretario della Lega Matteo Salvini ha postato su Facebook un estratto del discorso del cantautore. E ci ha aggiunto questo commento: "Giù le mani da Carabinieri e Polizia".