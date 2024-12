Francesca Fagnani ed Enrico Mentana, una clamorosa sorpresa: a quale serie tv prendono parte

09 dicembre 2024 a

Da poco è uscita la terza stagione di Vita da Carlo, ma già si lavora al quarto capitolo. Si tratta della serie con protagonista Carlo Verdone nei panni di se stesso. Le riprese della quarta stagione, si apprende, sono già iniziate: alla regia, oltre allo stesso Verdone, anche Valerio Vestoso. Ma non solo: il cast, infatti, proporrà alcune significative novità.

Tra i molti nomi di chi parteciperà al progetto, ecco quelli di Anastasia Kuzmina e Roberto Citran, mentre non ci sarà Lucio Corsi, guest star della terza stagione e ora atteso all'Ariston per il Festival di Sanremo. Per quel che riguarda il cast fisso, confermati Monica Guerritore, Antonio Bannò, Caterina De Angelis, Filippo Contri, Claudia Potenza e Maria Paiato nei panni di parenti, amici e dipendenti del protagonista. Ma al fianco di Verdone, nel quarto capitolo, ci sarà Sergio Rubini, una importantissima new-entry.

Non solo. C'è poi il capitolo "guest star", gli ospiti per una singola puntata. E tra questi, c'è una sorpresa di coppia piuttosto clamoroso: a Vita da Carlo prenderanno parte anche Francesca Fagnani ed Enrico Mentana, la giornalista di Belve e il suo storico compagno, il giornalista e direttore del TgLa7. E ancora, tra gli ospiti ci saranno Renzo Rosso, Giovanni Veronesi, Vera Gemma e Alvaro Vitali, il mitologico Pierino della commedia sexy all’italiana. La quarta stagione - prodotta da Luigi e Aurelio De Laurentiis - sarà disponibile su Paramount+, al pari della seconda e della terza (su Prime Video, invece, si può trovare la primissima stagione di Vita da Carlo).