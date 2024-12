Ballando con le Stelle, il caso Mariotto infiamma la Rai: "Pronti a sporgere denuncia"

09 dicembre 2024 a

"Una assurda storia": Stefano Dominella, presidente di Gattinoni, maison di cui Guillermo Mariotto è direttore creativo, lo ha detto all'Adnkronos a proposito delle polemiche che hanno investito Mariotto dopo l'ultima puntata di Ballando con le stelle, il talent di Milly Carlucci in onda su Rai 1. Insieme a Selvaggia Lucarelli, Fabio Canino e Caroline Smith, Mariotto è un giurato del programma. A far innervosire presidente e direttore creativo di Gattinoni è stata una nota della senatrice di FdI Susanna Donatella Campione, componente della Commissione Giustizia, secondo cui Mariotto nella scorsa puntata di Ballando avrebbe toccato le parti intime di un ballerino. E quest'ultimo, imbarazzato, avrebbe cercato di spostarsi e togliere la mano del giurato.

Nel corso dell'ultima puntata della trasmissione andata in onda, inoltre, Mariotto aveva fatto parlare di sé anche per la decisione di abbandonare il programma all'improvviso durante la diretta. Inizialmente si era pensato a un malore, poi il giudice ha chiarito di aver lasciato la trasmissione per un’emergenza legata alla maison Gattinoni: "Nessuna fuga, ho solo salvato una situazione di pericolo della maison, che dirigo, e il lavoro di 6 mesi".

Tornando alle pesanti accuse della senatrice di FdI, Dominella ha detto: "Il nostro avvocato Angelo Maietta è pronto a sporgere denuncia per la tutela del buon nome di Guillermo Mariotto e della nostra storica maison. Guillermo era in preda ad un attacco di tachicardia gastritica. Poteva pensare a tutto meno che a mettere le mani addosso ad una persona. Era in ginocchio, ha tentato di sollevarsi con il braccio sinistro. In suo aiuto è venuta infatti Milly Carlucci".