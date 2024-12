Mariotto contro Striscia la Notizia: "Solo quel pi**a lì...", volano insulti

09 dicembre 2024 a

"Cos'è successo? Nulla, solo quel pi**a lì, solito che fa questa cosa vecchia, mamma mia, una retorica vecchia, una retorica senza pudore": Guillermo Mariotto, intervistato da FanPage, lo aveva detto prima della messa in onda del servizio di Striscia la Notizia in cui l'inviato Valerio Staffelli lo ha raggiunto per dargli il Tapiro d'oro. Tapiro "vinto" per la sua uscita di scena nel corso dell'ultima puntata di Ballando con le stelle, il talent di Rai 1 di cui Mariotto è giurato. In un secondo momento, poi, il direttore creativo di Gattinoni ha spiegato di aver abbandonato il programma in diretta per risolvere un'emergenza legata alla sua maison.

Interpellato da FanPage prima della messa in onda del servizio di Striscia sulla consegna del Tapiro, Mariotto aveva detto anche: "Questo è il dramma. Tu provi a spiegare, quello invece ti parla sopra. Loro nel servizio punteranno a farmi del male, ma c'è un però. Se mettessero in onda tutto, senza fare montaggio, allora ci rimetterebbero loro le penne. Ma loro taglieranno e cuciranno tutto e mostreranno quello che vogliono". Poi aveva raccontato nel dettaglio cosa fosse successo con Staffelli: "Mentre lui parlava, io gli dicevo: 'Vai via, vecchiume'. Gliel'ho detto: 'Lei usa una retorica antiquata e vetusta e ha anche i capelli tinti'. Non sapeva poi a che attaccarsi". E ancora: "Ha cominciato a fare il maligno, a essere in malefede e tutto questo io lo detesto. La retorica con l'aggiunta della malafede è una cosa bieca, che ti fa dire: 'Ma che ci sto a fare qui?'".

Quando poi gli era stato chiesto se in generale seguisse il tg satirico di Antonio Ricci, lui aveva risposto con una domanda: "Chi è? Ma che ne so io di questa gente. Io non guardo la televisione e manco ce l'ho a casa". Secondo Mariotto, in ogni caso, non c'è stato un attacco alla sua persona: "Ma no, loro devono portare a casa lo show, i soldi, devono magnà".