Casa a prima vista, "colleghi, tremate": Ida Di Filippo lancia il guanto di sfida

Fino al 2025 sono in (meritatissime) vacanze i sei protagonisti di Casa a prima vista, lo show immobiliare di Real Time diventato nel giro di poche settimane il "caso televisivo" di questo 2024 ormai agli sgoccioli.

Campione di ascolti e share della fascia dell'access prime time, decisamente molto affollata e agguerrita in quanto a concorrenza, il programma ha avuto il merito di fidelizzare i telespettatori agli agenti immobiliari e in questo senso i social hanno sbrigato il grosso del lavoro.

Ida Di Filippo, Mariana D'Amico e Gianluca Torre a Milano, Nadia Mayer, Blasco Pulieri e Corrado Sassu operativi in quel di Roma. Di tutti loro, Ida e Mariana sono senza dubbio le più attive e spigliate su Instagram.

Proprio la Di Filippo, la bionda campana trapiantata a Milano, ha gettato un po' di pepe sulle feste pubblicando un simpatico video in cui balla sotto un gigantesco albero di Natale. Occasione perfetta per sfidare gli altri cinque venditori di case: "Colleghi, tremate!", se la ride Ida per poi lanciare il guanto: "Il mio home staging è differente".