Chiara Ferragni, crollo emotivo in diretta social: ansia tra i fan

Dell'ex moglie di Fedez negli ultimi tempi giornali, siti e social hanno parlato per una storia con Giovanni Tronchetti Provera , giunta velocemente al capolinea: il rampollo sarebbe tornato dalla ex moglie Nicole Moellhausen e radio-gossip sottolineava perfidamente la gioia di parenti e amici per la rottura con l'imprenditrice e influencer.

Gli occhi alzati al cielo, l'espressione del viso che tradisce irritazione e forse anche un po' di disgusto. E non una parola. Chiara Ferragni esibisce su TikTok la sua crisi di nervi per il gossip che la vede da settimane al centro di voci e ricostruzioni talvolta fantasiose e anche un po' velenose sulla sua vita sentimentale.

Dopo Tronchetti Provera, il pettegolezzo si è spostato su un altro nome: l'attore comico Cristiano Caccamo, protagonista della serie Don Matteo e del comedy show Lol - Chi ride è fuori (condotto proprio da Fedez). Ricostruzioni che meritano un video ad hoc.

Maglietta a righe oversize, jeans, colonna sonora d'ordinanza assai calzante (My life di Billy Joel), Chiara si presenta davanti allo smartphone e la didascalia è tutta un programma: "Io che faccio finta non mi interessi che mi venga affibbiato un nuovo fidanzato ogni settimana". E in sottofondo Joel canta "Non mi importa più cosa dici, questa è la mia vita. Lasciatemi sola". Infine, le parole "piango dentro" che si scontrano con il sorriso esibito a favore di follower.