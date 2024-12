Belve, Teo Mammucari impazzisce dalla Fagnani: "Io un cogl***? Ma vaff***"

11 dicembre 2024 a

a

a

Un'intervista finita nel peggiore dei modi quella di Teo Mammucari. Ospite a Belve, il conduttore televisivo è stato protagonista di un acceso botta e risposta con Francesca Fagnani. Botta e risposta finito ad appena dieci minuti dall'inizio della registrazione. E con un insulto pronunciato dall'ospite della trasmissione di Rai 2: "Vaff***".

Un culmine di intervista che è stata costellata da momenti di grande tensione. "Parli con me e non con il pubblico", ha interrotto Fagnani dopo che Mammucari parlava con gli spettatori in studio contestando che erano al buio e non si vedevano. Poi, una volta che si è seduto: "Non sono giusto qua. Vengo e mi mi dai del 'Lei'". Fagnani poi si è concentrata sul cognome: "Si dice Mammucari o Mammuccari?". Lui ha risposto infastidito: "Gli altri ridevano. Ma non per il cognome, per il nome Teodoro. L'avvocato mi diceva di cambiarlo". Ma la conduttrice lo ha incalzato: "La domanda non l'ha capita, era sulla 'c' del cognome". Ecco allora che è nato un altro battibecco.

"Che personaggio è". Mammucari prima abbandona lo studio, poi pubblica i messaggi privati della Fagnani

E ancora: "Lei è soprannominato Teo-osho per la tendenza a filosofeggiare?", ha chiesto Fagnani. "Vero - ha risposto l'ospite -. Mi diverte. Si tratta di un gioco tra amici". E poi: "Ha detto che ha come modello se stesso". A quel punto ha perso le staffe: "Basta Francesca. Non sono Flavia Vento. Non mi puoi dire cose non vere. È tremenda questa intervista". La giornalista a quel punto ha chiesto: "Chi è meglio di lei?". Una domanda che ha ulteriormente infastidito il presentatore: "Non è giusto. Fermiamoci. Mi stai facendo passare per un cogl****. Non puoi chiedermelo. Certo che ci sono persone meglio di me. Hai fatto la maestrina. Mi sto difendendo da cose non reali. Non vere".