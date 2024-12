Andrea Bocelli e il glaucoma, poi l'incidente a 12 anni: com'è diventato del tutto cieco

11 dicembre 2024 a

Tutto pronto per Andrea Bocelli 30 The Celebration, il grande show di Canale 5 condotto da Michelle Hunziker per festeggiare i 30 anni di carriera del tenore italiano più famoso nel mondo. Sul palco del Teatro del Silenzio di Lajatico, in provincia di Pisa, la casa dell'artista 66enne, si esibiranno star come Laura Pausini, Johnny Depp, Giorgia, Ed Sheeran, Zucchero, Tiziano Ferro e Placido Domingo per una grande festa della musica. internazionale.

Una carriera artistica, quella di Bocelli, straordinaria quasi quanto la sua vita. A causa di un glaucoma congenito, è ipovedente dalla nascita: vedeva solo le ombre e le sagome, per questo all'età di 6 anni è entrato in collegio per leggere il codice Braille. A rendere irrecuperabile la situazione quanto avvenuto all'età di 12 anni, quando durante una partita di pallone fu colpito agli occhi da una pallonata.

Questo non gli ha mai impedito di continuare a coltivare la sua passione per la musica, e dopo essersi laureato in giurispridenza all'Università di Pisa ha conseguito anche il diploma in canto lirico al Consevatorio Giacomo Puccini di La Spezia. Dopo aver sbarcato il lunario cantando nelle chiese della Provincia pisana e nei piano bar, il grande salto avviene nel 1992, collaborando con Zucchero nel brano cult Miserere. Da lì , un crescendo con l'esplosione al Festival di Sanremo nel 1994 tra le Nuove proposte con Il mare calmo della sera, un grande successo seguito da Con te partirò e Vivo per lei. Canzoni che lo lanciano anche all'estero, diventando tra gli artisti italiani preferiti di star come Michael Jackson. Non male per chi, come disse qualche addetto ai lavori alla madre, poteva "al massimo cantare ai matrimoni".

Accanto a lui, da oltre 20 anni, c'è la compagna Veronica Berti. "Non si può dimenticare quel primo incontro, era il 2001 e ci siamo conosciuti a una festa a cui nessuno dei due voleva andare. È stato un riconoscimento d'anime. Meno male però che ci siamo incontrati lì, perché si può dire che viviamo insieme da quel giorno". Un amore non senza qualche scossone, come confermato dai due a Domenica In, ospiti la scorsa settimana di Mara Venier: "Qualche tempo fa, abbiamo rischiato per la prima volta la separazione. Ero geloso del Blackberry, lo amava più di me... Stava sempre lì. Sottraeva tempo a me, quando l'ho conosciuta ero viziato, mi ero abituato bene, si dedicava solo a me".