Ballando, Milly Carlucci condanna Guillermo Mariotto: "È successo qualcosa di molto grave"

"Finalmente risponderemo alla domanda su cui tutti quanti mi state assediando: Guillermo Mariotto dove è finito? Lo scoprirete sabato". Milly Carlucci è ancora evasiva e sibillina: in un video pubblicato sul proprio profilo Instagram, la conduttrice di Ballando con le stelle mantiene un certo riserbo in vista della seconda semifinale dello show di Rai 1, che torna in onda dopo una pausa di due settimane.

Il tema caldo degli ultimi giorni è la possibile esclusione di Mariotto, lo stilista giudice di Ballando che nell'ultima puntata ha lasciato senza preavviso lo studio e che è stato travolto dalle polemiche. Prima Fratelli d'Italia lo ha accusato di aver toccato le parti intime di un ballerino, chiedendo il suo allontanamento. Quindi lo stesso Mariotto ha insultato e minacciato Valerio Staffelli, l'inviato di Striscia la notizia che gli aveva consegnato il Tapiro d'oro, non molto gradito.

"Il programma perc*** gente come te. Piccolo uomo": il caso Mariotto deflagra, chi lo ammutolisce

Di sicuro, per il momento, c'è solo che sabato sera saranno ballerini per una notte il tennista Fabio Fognini e l'attrice Francesca Chillemi. E il fatto che la Carlucci abbia accolto assai male il colpo di testa di Mariotto. Nessun caso di molestia, ha sottolineato la conduttrice nella giornata di martedì, ma "quello che è successo è molto grave: ha abbandonato lo studio di un programma importante di Rai 1, non la mia festa di compleanno. Nelle prossime ore dovremo parlare con la Rai e capire che fare".

"Pronti a sporgere denuncia": Ballando, il caso Mariotto infiamma la Rai

Sulle presunte avances al ballerino, Carlucci è categorica: "Lì è chiaro che avesse solo perso l'equilibrio, non scherziamo. Se ci fosse stato qualcosa di scorretto sarebbe subito esploso, senza contare che poi abbiamo chiesto direttamente al ballerino, Simone Iannuzzi, che nemmeno si era accorto: ha detto che quando gli hanno fatto vedere il video si è messo a ridere".

Quanto alla fuga dalla diretta, la Carlucci non ha ancora parlato con Mariotto: "La prima cosa che gli dirò è: caro Guillermo, visto che mi dici che sono la tua seconda mamma, perché non mi hai ancora chiamata? Forse ha paura di essere sgridato".

"Solo quel pi**a lì...": Mariotto contro Striscia, volano insulti

L'incontro tra il direttore Marcello Ciannamea, la Carlucci, Mariotto e Ballandi (la produizione di Ballando) alla fine ieri c'è stato, ma è risultato interlocutorio. La decisione finale sul giurato verrà presa nei prossimi giorni. Più che la fuga, peserà il gesto con il ballerino: se verrà giudicato non intenzionale, Guillermo tornerà in studio. Viceversa, entrerà in scena il codice etico di comportamento di viale Mazzini e in quel caso per il venezuelano saranno dolori. Al suo posto in giuria potrebbe subentrare Alberto Matano. Il conduttore di La Vita in diretta, però, che è già "commentatore a bordo campo" di Ballando, lo esclude categoricamente: "Ma siamo seri...".