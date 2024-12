Casa a prima vista, Nadia Mayer in ospedale: "Speriamo sia tutto ok", ore d'ansia

12 dicembre 2024 a

Nadia Mayer in ospedale. A raccontare attraverso una storia Instagram quanto sta accadendo, è la stessa agente immobiliare di Casa a prima vista. Dalla barella del nosocomio, Nadia racconta: "Sto andando a fare la gastroscopia. Mi faccio portare e trasportare. Che meraviglia le corse, 'sti ragazzi sono speed, fanno tutto velocemente", dice cercando di ironizzare. Poi, tornando seria, aggiunge: "Ora facciamo la tac, speriamo che sia tutto a posto. Vi faccio sapere più tardi. Ora torno a dormire con Morfeo. Buonanotte".

Quale sia la causa del malessere dell'ormai noto volto di Real Time non è dato sapersi. Ma già un mese fa Nadia era finita in ospedale. All'epoca per una polmonite da legionella. "Mi sono ripresa, ma continuo a curarmi perché il percorso è lungo e dovrò fare ancora qualche controllo". Dei giorni in ospedale ricordava a Fanpage: "La malattia mi ha lasciato anche qualcosa di positivo, facendomi apprezzare di più le piccole cose, che di solito si danno per scontate".

A capire che c'era qualcosa che non andava ci ha messo qualche giorno: "Ho cominciato ad avere semplicemente un gran mal di testa e brividi di freddo, ma pensavo che fosse la classifica influenza stagionale. Poi però ho visto che iniziava a durarmi troppo, ho passato cinque giorni di digiuno totale, in cui non riuscivo neanche a bere un goccio d'acqua. Lì ho detto 'fermi tutti, c'è qualcosa che non va'. Mia figlia mi ha accompagnata all'ospedale e hanno visto che il polmone destro era preso dalla legionella".