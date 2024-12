Affari Tuoi, Chiara spianata dopo la puntata: "Li avete trovati in strada", volano parole grosse

12 dicembre 2024 a

Una serata davvero da dimenticare per Chiara ad Affari Tuoi. Nella puntata andata in onda questa sera, giovedì 12 dicembre, davanti agli occhi di Stefano De Martino accade di tutto. La concorrente appare determinata nel mettere le mani sul pacco dei pacchi: quello di 300.000. I pacchi orssi volano via insieme a quelli blu, ma quelli grossi, i 300.000 e i 200.000 euro restano sempre sul bancone.

A un tratto accade l'impensabile: la concorrente, Chiara, molla il suo pacco per cambiarlo e la partita prende una piega tragica: nel pacco che si toglie dalle mani ci sono ben 200.000 euro. Da questo momento è un disastro. Vengono rifiutate diverse offerte, alcune pure pesanti. Fino all'epilogo triste della Regione Fortunata: nemmeno la scelta della Sicilia prima e del Piemonte poi salva la concorrente dal baratro di un ritorno a casa a mani vuote.

E così su X i commenti di chi ha seguito il programma in diretta sono durissimi, soprattutto contro Chiara: "Bella mia, hai dato via 200.000 euro… non è che tutti hanno il c... di pescare i 300k come la tipa di qualche sera fa…", scrive un utente. E ancora: "Una che chiede 299000 e 250000 con il tabellone di merda che aveva e rifiuta la prima offerta, che non era male, merita di andarsene con un euro", tuona un altro utente. Infine c'è chi esagera (come sempre): "Io non so se li pescate dalla strada sti concorrenti che cambiano il pacco quando ci sono una netta superiorità di pacchi blu …mamma se non sapete giocare mamma mia".