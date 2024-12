Ilary Blasi, l'esordio su TikTok è un caso: "E sti ca***! Vi posso far vedere cose zozze"

17 dicembre 2024 a

Dopo mesi di gossip e di battaglia legale con Francesco Totti, ecco che Ilary Blasi torna a mostrarsi. E lo fa su TikTok, il social su cui è appena sbarcata, con ironia ma anche con un certo tasso di volgarità. Insomma, un esordio che per certo cattura l'attenzione del pubblico ma fa anche discutere.

La conduttrice ha deciso di lanciarsi sulla popolare piattaforma cinese, pubblicando il suo primo video ufficiale sull’account @ilary.blasi.official, già provvisto della spunta blu di verifica. Insomma, è proprio lei. Nel breve filmato, Ilary si è presentata in modo scanzonato e un poco sbracato. Il video, piuttosto particolare, ha riscosso grande successo, raccogliendo oltre un milione di visualizzazioni, migliaia di like e commenti, segno che l’ingresso della Blasi è stato accolto con grande attenzione.

Dunque, le sue parole. "Io lo so che voi mi cercate perché volete che vi dica qualcosa - premette la Blasi - Ok, da oggi sono su TikTok", afferma con un sorriso. Poi aggiunge: "Voi direte stic***, e avete ragione!".

Quindi ammette di essere una novellina su TikTok, ragione per la quale chiede aiuto ai follower per individuare che tipo di contenuti pubblicare: "Aiutatemi voi e scrivetemi cosa volete vedere. Vi posso far vedere cose zozze, cose simpatiche", aggiunge spiazzando.

Nella didascalia del video, la ex di Totti pone però dei paletti: "Niente balletti (e niente cose zozze)". Una contraddizione, dato che di "cose zozze" aveva parlato poco prima. Criptica, insomma. Ilary Blasi cattura l'attenzione e fa discutere.