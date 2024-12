Asia Argento lascia senza parole: "Gli alieni mi hanno tagliato la pancia e mi hanno tolto il male"

18 dicembre 2024 a

a

a

Asia Argento si è messa a nudo durante la sua ospitata a Gurulandia, il celebre podcast condotto da Marco Cappelli e Simone Salvai. La figlia di Dario ha parlato dell'Ayahuasca, una bevanda che può avere anche effetti allucinogeni. "Alcune persone non gli fa niente, altre hanno dei viaggi incredibili e io ogni volta che andavo stavo male - ha spiegato Asia -. Otto ore, tormenti con spiriti morti della mia famiglia. Finivo per terra, non mi reggevo in piedi. Era una sofferenza indicibile. Non hai delle allucinazioni, vedi tutto come è ma senti delle presenze. Come se metti gli occhiali e vedi all'improvviso cose cui non sei abituato, molto più grandi di te che ti insegnano e tu devi essere umile abbastanza - ha poi aggiunto - da prendere questi insegnamenti che sono potenti".

"Con l'Ayahuasca ti c***i sotto letteralmente, vomiti, molti se la fanno sotto - ha proseguito -. Diciamo un bel viaggio. Mi hanno operato a un certo punto, stavo stesa e sono arrivati degli alieni. Hanno detto possiamo operarti? Vedi un po' tu quello che devi fare. Non mi riesco a muovere. Mi hanno tagliato la pancia e dentro c'erano dei dadi con su scritto 'jealousy'. C'era il mio ex marito Michele che era molto geloso, io ho provato a dire agli alieni di andare da lui. Mi hanno asportato questi dadi, mi hanno richiuso. Anni dopo ho capito che mi stavano togliendo il male che mi faceva la gelosia di lui".

Ufo, programma "Immaculate constellation": le immagini che il Pentagono non ha mai diffuso

L'attrice ha poi parlato del suo periodo caratterizzato dall'uso sistematico di droghe. "Il problema è che le droghe sono insidiose - ha ricordato Asia Argento -. Cominci con quello e poi passi ad altro. Il vuoto invece di colmarsi diventa sempre più grande. Lo devi riempire sempre di più. Questa è una malattia mortale, progressiva. Avevo iniziato con una canna, ne volevo sempre di più. La compulsione cresceva invece di calare e me la sono portata avanti dai 14 anni fino ai 45. Illegali? È un ipocrisia assurda. Se in tanti Paesi, come il Canada, sono legalizzate tutte le droghe e più controllate, c'è meno uso, meno criminalità e meno morti".