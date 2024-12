Flavio Insinna, la rivelazione choc: "Striscia por***ografia televisiva. Sono stato male"

18 dicembre 2024 a

Flavio Insinna è uno dei volti più conosciuti del panorama televisivo italiano. Da poco passato a La7 - dove conduce Famiglie d'Italia -, è stato alla guida di tantissimi game show di Viale Mazzini, come L’Eredità. Ma, nonostante il grande successo ottenuto, la sua vita non è sempre stata rose e fiori.

Il conduttore ha raccontato di aver sofferto di depressione. E di esserne uscito grazie all'aiuto di suo padre. "Sono stato depresso, mio padre mi ha fatto curare e un po’ ne sono uscito e un po’ no - ha rivelato Insinna -. Io oggi mi voglio sicuramente più bene. Ho imparato a sorridere sempre, anche senza un motivo vero per essere felice".

Ma ci sono stati anche episodi di nervosismo contro altri programmi televisivi. Un esempio? Striscia la Notizia, quando il programma creato da Antonio Ricci aveva diffuso dei fuorionda imbarazzanti di Insinna ad Affari Tuoi. "Un'altra cosa che mi fa infinitamente tristezza, quanto le mie scenate, è che tutta questa pornografia televisiva con filmatini e vendetta incorporata sia fatta per cercare qualche straccio di punto di ascolto in più - aveva scritto Insinna in un post su Facebook -. Adesso però siamo saliti, anzi scesi di livello. Gli insulti, l'odio, i filmati rubati dal buco della serratura sono soltanto contro di me. Odio allo stato puro. Chi crede di distruggermi, mi ha in realtà fatto un grande regalo: la libertà. La libertà di essere ai vostri e ai miei occhi semplicemente una persona".