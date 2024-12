Ballando, nervi tesissimi dietro le quinte: Federica Nargi-Luca Favilla, il video rubato

19 dicembre 2024 a

a

a

Nervi comprensibilmente tesi a Ballando con le stelle, ma per una volta non c'entra Guillermo Mariotto. Il protagonista (in negativo) delle ultime settimane, tra le accuse di avances a un ballerino e di fuga in diretta durante la semifinale, sabato 21 dicembre per la finalissima sarà regolarmente al suo posto. No, il nervosismo è quello dei concorrenti che si giocheranno la vittoria.

Tra questi ha ottime possibilità di spuntarla Federica Nargi: bellissima, simpatica e determinata, l'ex velina mora di Striscia la notizia ha anche doti tecniche ed esperienza probabilmente superiori alla norma. A fregarla, però, potrebbe essere il rapporto un po' fumantino con il suo coreografo e partner Luca Favilla. Tra i due, va detto, sono state fin da subito scintille. Un'alchimia molto particolare che ha mandato ai matti per la gelosia l'ex bomber di Cagliari, Juventus e Milan Alessandro Matri, marito della Nargi con la quale forma una coppia ormai storica nel connubio calciatori-veline.

"Sotto la doccia...". Striscia la Notizia, bomba su Ballando: chi è questa donna | Guarda

Si scherza, ovviamente, anche perché la Nargi è assolutamente concentrata sulla sfida professionale. La dimostrazione è un video pubblicato da Favilla su Instagram, in cui si vede una Federica tesa, stanchissima durante le prove, con nessuna voglia di scherzare. I due peraltro erano da giorni praticamente spariti dai social, proprio per dedicarsi alle sfiancanti sessioni di allenamento, tanto da inquietare anche i telespettatori.

"Chiunque era lì...". Molestia e insulto, Milly Carlucci rompe il silenzio su Mariotto: cosa sta accadendo in Rai