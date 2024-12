Affari Tuoi, Samanta travolta dopo la puntata: "Ecco il tutorial su cosa non fare mai"

19 dicembre 2024 a

Ad Affari Tuoi questa sera, giovedì 19 dicembre, è andata in scena la disastrosa partita di Samanta dal Lazio. I pacchi blu, sotto gli occhi di Stefano De Martino volano via senza problemi. Ma la puntata pian piano comincia ad assumere un contorno "tragico". Infatti Samanta per due volte rifiuta offerte pesanti da più di 40mila euro e tritura assegni su assegni. Ma a questo punto si palesa la sfortuna. I pacchi rossi pesanti cominciano a sparire uno dietro l'altro. Via i 300.000 euro, poi i 200.000 e anche i 50.000. Di fatto non resta più niente tra le mani di Samanta e così passa anche alla strategia dei cambi. Ma proprio l'ultimo è fatale: dà via il pacco con 30.000 e ne prende uno blu. L'epilogo di una serata storta. Vince solo 10 euro.

E sui social ovviamente i telespettatori come sempre si sono scatenati a commentare minuto per minuto la puntata. Dopo i titoli di coda Samanta è stata messa nel mirino per aver rifiutato offerte pesantissime: "Chiedono l'offerta ma tanto non accettano, poi rifiutano e vanno a casa con 10 euro", tuona un utente. Poi arriva un altro commento ancora più pesante: "E anche stasera è andato in onda il tutorial su come non giocare ad Affari Tuoi". E ancora: "Sta poverina andasse a lavorare invece di fare la “mamma e moglie” e vedrai che la casa gliela compra", scrive utente riferendosi al desiderio di Samanta di aiutare i suoi genitori a comprare una casa. Infine c'è chi esagera: "Questa concorrente di oggi una delle più scarse ad aver giocato ad Affari Tuoi, spazzata via dal dottore".