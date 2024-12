Ballando, bomba-Carlucci su Mariotto: "Dopo la fuga, cose sconcertanti. Perché abbiamo taciuto 2 settimane"

20 dicembre 2024 a

"Sono accadute cose sconcertanti". Milly Carlucci descrive così quanto successo nell'ultima edizione di Ballando con le Stelle e il riferimento non può che essere "all'abbandono di Mariotto di due settimane fa. È un fatto, è successo e noi abbiamo reagito alla cosa. È la vita che scorre, con tutto ciò che comporta". Dietro l'uscita improvvisa, ormai ben nota, dello stilista e giudice del programma di Rai 1 aleggia ancora il mistero. La stessa conduttrice aveva detto che Mariotto stava attraversando un momento difficile, ma nulla di più.

"Noi ci trovavamo impossibilitati dal dare spiegazioni - tiene a precisare intervistata da Fanpage -. Oggi posso dire che la ragione per cui non abbiamo detto nulla per due settimane è che dopo quell'evento Guillermo se n'è andato a Riyad, non c'era, tutte le nostre discussioni sono state filtrate e noi non eravamo certi di una risoluzione positiva. Siamo stati costretti a un attendismo, avremmo voluto dire subito che ci sarebbe stato ma certezza non c'era".

E ancora, spiegando la scelta di posizionare il suo rientro a metà trasmissione. Questa "è dovuta al fatto che noi avevamo deciso di iniziare con un momento familiare dedicato ai concorrenti. Non ci piaceva iniziare con un tono che distraesse da questo clima, l'interesse si sarebbe spostato su Guillermo che non c'entrava nulla. Rientrati nella ritualità, si è aperto spazio per il suo momento". Una cosa è certa, la decisione di riaccogliere Mariotto è stata comune: sua, della produzione e della Rai, perché "questa non è casa nostra, la casa è la Rai. È stata una decisione presa pensando di voler tendere una mano a Guillermo, sapendo che nelle famiglie se qualcuno ha un momento difficile una persona di media umanità non lo caccia fuori di casa. Gli si dice che si sta insieme e si supera insieme".