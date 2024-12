Affari Tuoi, Daniele vince 5 euro? Cosa gli fa fare Stefano De Martino: un'umiliazione

22 dicembre 2024 a

Il disastro è servito: ad Affari Tuoi Daniele vince solo 5 euro. Accade nella puntata in onda venerdì 20 dicembre su Rai 1. Qui il concorrente della regione Valle d’Aosta e gioca col pacco numero 18 è affiancato in studio dalla figlia Giulia. Proprio seguendo i suoi consigli l'uomo vede sfumare la possibilità di portarsi a casa ben 100mila euro.

Sul finire della puntata, il Dottore offre a Daniele una somma tutt'altro che esigua: 30mila euro. "Mia madre starà svenendo nel sofà, ha visto tutte le puntate di Affari Tuoi dal 2003. Lei avrebbe già accettato", racconta a Stefano De Martino. Il concorrente però rifiuta l’assegno e poi, sempre su suggerimento della figlia, che sostiene nel pacco 13 ci siano tanti soldi, apre il 7 e vede al suo interno i 15mila euro, con il Dottore che poi torna a offrire il cambio, accettato da Daniele: lascia il numero 10 per riprendersi il 13.

Eppure, rischiando fino alla fine, la scelta del concorrente si dimostra sbagliata: nel suo pacco ci sono i 5 euro e Daniele, da buon alpino e sotto consiglio del conduttore, decide di fare la consueta corsa con tanto di biglietto della Lotteria in mano e cappello portafortuna in testa. Quanto basta a scatenare i social. "La maggior parte delle volta, gli accompagnatori sbagliano", "Ca**i suoi, che ti vai a riprendere il pacco che avevi cambiato e soprattutto, perché non aprirlo prima?", "Con che coraggio corre…", "La figlia la rovina della partita, scelte stupide e le ha pure dato retta. Stava insistendo come un dannato per prendergli i 100.000", "Ben gli sta", sono solo alcuni dei commenti piovuti su X.