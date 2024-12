Cristina D'Avena a cuore aperto: "Cosa devo a Silvio Berlusconi, il mio solo grande rimpianto"

24 dicembre 2024 a

Cristina D’Avena, la voce che ha accompagnato l’infanzia di milioni di italiani, continua a far sognare generazioni con le sue canzoni senza tempo. La sua carriera ha avuto inizio ben 57 anni fa, quando, a soli tre anni, emozionò il pubblico con la sua interpretazione de Il valzer del moscerino sul palco de Lo Zecchino D’Oro nel 1968.

Ora, martedì 24 dicembre, Cristina tornerà dove tutto è iniziato, alla conduzione dello Zecchino D’Oro – La magia della Vigilia, in onda alle 14.10 su Rai 1. Un’occasione speciale per celebrare la sua incredibile carriera e la sua profonda connessione con il pubblico.

In un’intervista recente, Cristina ha condiviso qualche dettaglio sulla sua vita privata, inclusa una proposta di matrimonio dal suo attuale compagno. Con il sorriso, ha ammesso: "Per il momento ho declinato perché non riusciamo mai a metterci d'accordo. Però mi piacerebbe molto, chissà, spero presto". Insomma, se son rose...

Parlando della sua carriera e delle scelte personali, la cantante ha ammesso di aver dedicato gran parte della sua vita al lavoro, a scapito di alcune esperienze personali: "Ho dato priorità alla mia carriera, ero talmente assorbita dalle cose che facevo, che non mi sono focalizzata sulla mia vita privata. Mi è dispiaciuto non avere figli. Noi donne abbiamo un orologio biologico che ad un certo punto si ferma, perciò, quando mi sono resa conto che ero troppo grande, non ci ho più provato", ha ammesso. Nonostante questo, Cristina trova conforto e affetto nei piccoli fan che la seguono da sempre: "Mi sento la mamma di tutti i bambini. Sono attratti dal mio sorriso, vengono da me, mi abbracciano e mi baciano", afferma con orgoglio.

La cantante ha poi ricordato con affetto il rapporto con Silvio Berlusconi, che ebbe un ruolo fondamentale nella sua carriera: "Con me Berlusconi è stato sempre un grande signore, una persona adorabile, sempre presente e generosa". Cristina ha sottolineato come per molti anni fosse solo una voce, senza che il pubblico conoscesse il suo volto: "Grazie a lui ho iniziato a farmi vedere, a fare le prime trasmissioni. Quando è scomparso mi è dispiaciuto tantissimo", ha concluso.