Il Volo e il concerto ad Agrigento su Canale 5, raffica di insulti: "Come un ma***ale"

Un "Natale ad Agrigento" per Il Volo, ma soprattutto tra mille polemiche e sfottò sui social. Pietro Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble si esibiscono la sera della Vigilia di Natale nel suggestivo scenario siciliano in un live... registrato la scorsa estate, il 31 agosto. E questo dà il via a una raffica di commenti sui social prima ancora della messa in onda su Canale 5, alle 21.

Già qualche mese fa in tanti avevano criticato la scelta di registrare così in anticipo l'evento, obbligando peraltro gli spettatori a vestirsi "adeguatamente", in versione invernale, nonostante la calura estiva. E oggi il tema torna di fortissima, esilarante attualità.

"C'è chi guarderà il concerto di Natale de Il Volo registrato ad agosto solo per trovare tra il pubblico chi suda come un maiale tirando madonne e chi mente", scrive un utente su X un po' scurrile. "Pubblicità de Il Volo falsissima, anche i sassi sanno che è stata registrata in estate con 40 gradi all'ombra", "L'emblema di un paese ai vertici per analfabetismo funzionale", "Leggendo i messaggi di questi giorni su Il Volo si ha la certezza della 'intelligenza' delle persone e la conferma che scrivono solo per far fare ginnastica alle dita protetti dallo schermo di un cellulare o di un pc".

E ancora: "Non solo Il Volo, uno schiaffo al belcanto, ma pure una registrazione estiva.. Perché dobbiamo pagare il canone a questa mer***a di emittente???", azzarda un altro spettatore ignorando che il tutto sarà trasmesso da Mediaset. "Comunque i ragazzi de Il Volo saranno pure cantanti eccellenti, perché questo è innegabile, però hanno anche abbondantemente scassato la uallera con questi concerti di Natale", "Sto cercando i biglietti... ma sono introvabili... volevo farne omaggio alla coniuge... peccato", "Adoro Il Volo e la loro musica, ma ormai che sanno tutti da tempo che il concerto ad Agrigento è stato registrato ad agosto, Potrebbero smettere di fingere e ammettere la verità. Sarà comunque un bellissimo concerto, non ne vale la pena perdere la credibilità", "E oggi invidi quelli del concerto de Il Volo che stavano a 40°", "Chissà se Il Volo sta organizzando il concerto di ferragosto".