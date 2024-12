Affari tuoi, De Martino rimprovera Ambra: "Ascoltami, questo gioco è un privilegio"

26 dicembre 2024 a

Regalo di Natale decisamente particolare e sostanzioso ad Affari tuoi, il quiz show dell'access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino che, in quanto registrato qualche settimana fa, è andato in onda regolarmente anche la sera del 25 dicembre.

Una sera che difficilmente dimenticherà Ambra da Foligno, giovane ex pacchista dell'Umbria in studio accompagnata dal fratello Simone. La capostazione sembrava destinata a tornare a casa con una somma decisamente magra, ma la rivolta del pubblico seduto in studio e l'intervento "provvidenziale" di De Martino ha cambiato la storia della partita. E così nel giro di pochi secondi la ragazza è passata dal "pacco" inteso come fregatura al "pacco" inteso come il miglior cadeau possibile sotto l'albero.

Bruciati subito 300mila e 200mila euro e poco dopo pure i 100mila, Ambra sembra rassegnata al peggio e così quando il Dottore la tenta con 10mila euro si convince a dire sì. In gioco sono rimasti 6 pacchi blu e appena due rossi da 75mila e 50mila: "Non mi ha proposto il cambio, sono tentata di accettare". A quel punto il pubblico esplode tra buuu, "noooo" di delusione e schiamazzi vari.

Un malumore che De Martino traduce con un monologo destinato a cambiare tutto: "La verità è questa, Ambra, ascoltami: giocare a questo gioco è un privilegio. Il pubblico rumoreggia perché sei qua, con la possibilità di giocarti almeno un altro pezzo di partita e vincere 50mila o 75mila euro. Per questo dicono… rimani al posto tuo a giocare". Ambra riflette e decide di andare avanti: escono 4 blu consecutivi, il Dottore le propone il tanto agognato cambio, la concorrente però ormai in preda all'euforia rifiuta e con 2 pacchi da aprire (75mila e 50 euro) ecco l'ultima offerta, decisamente più congrua, da 25mila euro. Questa volta sì, si può accettare e brindare, anche se in mano aveva 75mila euro...