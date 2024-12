Classifica dei tg: primo il Tg1 di Chiocci, sinistra zittita. Chi fa "il botto" alle sue spalle

28 dicembre 2024 a

Un anno di informazione televisiva, ecco la classifica del telegiornali più visti: il Tg 1 è saldamente in testa con uno share del 23, 56%, distaccato il Tg 5 con il 19,58 per cento. Zittiti, insomma, i critici di centrosinistra che più volte hanno contestato al direttore Gian Marco Chiocci un appiattimento sulle posizioni del governo di centrodestra a scapito dei telespettatori. Il tg di Rai 1 piace, è apprezzato ed è seguito dagli italiani.

Dietro le due tradizionali corazzate dell'informazione giornalistica quotidiana, segue la TgR, l'insieme dei tg regionali di Rai 3, al 14,09% e lo stesso Tg 3 al 12,45%. Più lontano il Tg La7 con il 6,8%, la creatura del direttore Enrico Mentana capace comunque di tenere dietro ancora il Tg 2 al 5,25%, il Tg 4 al 4,86 e in ultimo Studio aperto su Italia 1 che "chiude" con il 4,43 per cento.

Il Tg 1 resta dunque il punto di riferimento dell'informazione televisiva italiana per il 2024 secondo i dati estrapolati dall'istituto Frasi: i tg nazionali perdono mediamente spettatori come accade ormai da anni, con l'eccezione del telegiornale di La7, in crescita rispetto all'anno scorso. Il telegiornale che perde di più è il Tg2 (- 9% di share). Il Tg1 registra lieve calo del 3,8 per cento, dovuto essenzialmente alla negativa esperienza del traino di questa estate condotto da Pino Insegno e del suo quiz show Reazione a Catena che precede il Tg 1 e che ha visto crollare gli ascolti del game del 4% e oltre, con riferimento alla stessa edizione dell'anno rispetto precedente condotta da Marco Liorni. Una brusca frenata che ha influito direttamente sul Tg 1.

Molto meglio, come traino, il gioco preserale di Mediaset condotto da Gerry Scotti che ha dato una mano al Tg 5 che però perde il 2,4 di share. Tornando alla Rai la TgR fa registrare uno 0,78% in più e invece segno meno per il Tg 3. Non va meglio a Mediaset con il Tg 4 sotto del 4,4%, leggermente meglio Studio aperto sotto del 3,52 per cento, su la invece il tg di Mentana che sale del 18% con 191mila spettatori in più, è una media 2024 del 6,83 per cento.