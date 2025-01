Casa a Prima Vista, Gianluca Torre choc: "Ho vissuto il più grande dolore possibile"

01 gennaio 2025 a

a

a

Il 2024 si è appena concluso. Ma per gli agenti immobiliari di Casa a Prima Vista è in arrivo un anno scoppiettante. Le riprese per la quarta stagione del programma televisivo in onda su real Time sono già in corso. E i milioni di fan dello show non stanno più nella pelle. In tantissimi, infatti, aspettano con ansia il ritorno di Corrado Sassu, Ida Di Filippo, Marianna D'Amico, Nadia Mayer, Blasco Pulieri e Gianluca Torre. Nel frattempo, possono distrarsi riguardandosi le repliche delle stagioni passate.

Gianluca Torre, oltre a essere una delle star di Casa a Prima Vista, è anche un agente immobiliare molto noto sui social. E per festeggiare la conclusione del 2024, ha deciso di pubblicare un lungo post su Instagram nel quale svela un dettaglio non da poco. "Finisce oggi l’anno più incredibile della mia vita - ha scritto Torre -. L’anno in cui ho vissuto il più grande dolore possibile, la perdita di mia madre e al contempo soddisfazioni e successi, impensabili fino a pochi mesi fa".

"Infestata dai fantasmi". Corrado Sassu esce allo scoperto, la rivelazione sconvolgente

E ancora: "Un anno in cui le immense gratificazioni e il vostro affetto hanno convissuto con questo enorme dolore che mi porto dentro. Voglio ringraziarvi tutti 1 a 1 per aver fatto avverare questo sogno. Nel 2025 ci saranno tante sorprese tanti nuovi progetti, e davvero mi auguro di avervi sempre al mio fianco. A tutti voi - ha concluso - Grazieeeeee".