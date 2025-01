Mara Venier, l'appello disperato: "È una truffa, ho già denunciato tutti"

02 gennaio 2025 a

Mara Venier non ha incominciato il 2025 nel migliore dei modi. La popolare conduttrice Rai già nelle prime ore dell'anno nuovo si è trovata alle prese con una brutta faccenda. Come già era successo in passato, l'immagine del volto di Domenica In è stata sfruttata per promuovere prodotti estetici e salutisti di dubbia provenienza e questo ha fatto scattare la denuncia.

Attraverso una storia pubblicata su Instagram, la conduttrice di Domenica In ha messo in guardia i suoi followers da ciò che possono trovare in rete o sui social. "È una truffa, già denunciati", ha spiegato Mara Venier ricordando ai suoi ammiratori che non ha mai prestato il suo volto per pubblicizzare prodotti dimagranti, dei quali la conduttrice sembra essere testimonial ma che in realtà è ingannevole.

Mara Venier, però, non è il primo personaggio del mondo dello spettacolo a essere coinvolto in una truffa di questo tipo. In passato, era già accaduto ad altri vip del calibro di Alessia Marcuzzi, Chiara Ferragni e persino Jovanotti. Un anno e mezzo fa, l'immagine della conduttrice di "Domenica In" era stata sfruttata - insieme a quella di Elon Musk - per promuovere fantomatici investimenti finanziari in bitcoin e già in quell'occasione Venier si era rivolta alle autorità competenti, dando mandato ai propri legali di agire nell'interesse della sua persona.