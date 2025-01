Roger Mantovani, addio al noto conduttore radiofonico

03 gennaio 2025 a

Giovedì 2 gennaio si è spento all'età di 58 anni Roger Mantovani, noto speaker radiofonico, doppiatore e attore italiano. Nato a Milano nel 1966, è stato uno speaker radiofonico di tantissime emittenti conosciute, come RTL 102.5, Virgin Radio, Radio Capital e Radio Studio più. "Con grande tristezza - ha scritto l'account di Virgin Radio su X - abbiamo appreso della prematura scomparsa di Roger Mantovani. Roger è stato (nel 2014 e 2015) una delle nostre voci con i Weekenders. Tutta Virgin Radio - ha poi aggiunto - si unisce al dolore della sua famiglia e di tutti quanti, tantissimi, gli hanno voluto bene. RIP".

Oltre alla radio, Mantovani ha avuto una significativa presenza in televisione, interpretando il ruolo del giornalista Sandro Colussi nella soap opera "Vivere" e conducendo programmi come "Sabato 4" su Rete 4, "Affare Fatto" su Canale 5 e "On the Road" su Odeon TV.

Da doppiatore, invece, Mantovani ha prestato la sua voce a personaggi di serie animate. La sua voce è stata inoltre riconoscibile in numerosi spot pubblicitari per marchi come Purina, Oral B, Kinder e Ferrero. Le cause del decesso non sono state rese note, ma secondo alcune fonti sarebbe avvenuto a Palma di Maiorca.