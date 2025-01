Ilary Blasi, "come l'ho rovinato": la rivelazione choc sul fidanzato Bastian

04 gennaio 2025 a

"Sicuramente io gli ho dato un bel casino! Un vero macello. L’ho rovinato con tutti i paparazzi… È una vita che non si aspettava assolutamente. Un mondo lontano dal suo, un modo così di vivere non l'avrebbe mai immaginato": Ilary Blasi, intervistata da FQ Magazine, lo ha detto a proposito del suo fidanzato Bastian. La relazione tra i due va avanti da ormai due anni. La coppia sembra inseparabile e affiatata. La conduttrice ha rivelato di aver incontrato Bastian per la prima volta in aeroporto. E per entrambi è stato un colpo di fulmine. "L'ho incontrato in un periodo della mia vita un po' particolare - ha spiegato la Blasi -. Lui mi ha dato la forza del confronto e del dialogo. Ho trovato una persona con cui non condividere il passato, ma semplicemente momenti vissuti insieme".

La conduttrice, intanto, è pronta a tornare sul piccolo schermo con "Ilary", la docuserie esclusiva di Netflix in arrivo il 9 gennaio, che si preannuncia come il seguito di "Unica". In questo caso si potrà assistere a uno spaccato intimo della sua vita, compreso il rapporto con il compagno Bastian Muller. Ma non solo. Nella docuserie, la Blasi parlerà anche del suo modo di dimostrare l'affetto, che non è fisico. "Mi sono confrontata anche con le mie sorelle su questa cosa - ha detto a FQ Magazine - perché non è che le mie sorelle sono così ‘abbraccione’. Quindi è una cosa che accomuna tutte e tre. Bisognerebbe andare all’origine della cosa e parlare anche con mia madre. Comunque io reputo che sia importante mostrare l’affetto nei fatti. Io, perlomeno, ho sempre fatto così".