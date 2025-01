M. Il Figlio del Secolo, la serie su Mussolini? Ha tutti i difetti del romanzo di Scurati

Alberto Busacca 06 gennaio 2025 a

Dal romanzo alla televisione. È inevitabile, in questi casi, fare un confronto. È stata rispettata l’opera originale? O è stata stravolta? Era meglio il libro? O è meglio la versione video? Ecco, nel caso di “M. Il figlio del secolo” bisogna dire che la serie tv è riuscita ad avere tutti i difetti dell’autore del romanzo, Antonio Scurati. Non era facile... Va rilevato, innanzitutto, che la serie tv è un’operazione furba e di sicuro successo commerciale. Si sa, quando c’è di mezzo Mussolini le polemiche sono assicurate e gli ascolti pure. Con relativi lauti incassi, naturalmente. E quando bisogna fare ascolti, e relativi lauti incassi, non si può essere troppo schizzinosi. Insomma, c’è da conquistare anche quella fetta di pubblico che guarda al Duce con malcelata simpatia. La pubblicità fatta in questi giorni va proprio in questa direzione. Il braccio teso sui manifesti, la M rossa enorme... tutte cose che a sinistra fanno storcere il naso a qualcuno, però attirano spettatori come una calamita... (...)