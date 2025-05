Sciacca, fa il saluto fascista durante manifestazione pro Gaza: denunciata 30enne

Una ragazza di 30 anni è stata denunciata per avere fatto il saluto fascista durante una manifestazione pro Palestina in piazza Scandaliato a Sciacca, in Sicilia. La donna, residente in città, durante l'iniziativa "L'ultimo giorno di Gaza 50.000 sudari", ha iniziato a urlare e poi ha fatto il saluto inneggiante al fascismo. Le forze dell'ordine presenti l'hanno identificata e denunciata alla Procura per l'ipotesi di reato di apologia del fascismo.

Intanto cresce l'attesa per la manifestazione della sinistra programmata per il prossimo 6 giugno. "Da subito gli altri partiti di opposizione e l'associazione 'Sinistra per Israele' hanno esplicitato la propria disponibilità a partecipare, disponibilità accompagnata dalla richiesta di aggiungere qualche punto a mio avviso fondamentale nella piattaforma valoriale che guida la manifestazione, tra cui la richiesta dell'immediato rilascio degli ostaggi israeliani rapiti, lo smantellamento di Hamas e la condanna del montante antisemitismo in Europa e nel mondo. I promotori hanno ribadito la volontà di procedere unicamente sulla base della loro mozione, cui io mi sono astenuto, senza aprire ad altri contributi. Sono convinto che si potesse fare uno sforzo in più, ma non c'è alcuna polemica. Per questo ho aderito alla manifestazione lanciata da Azione e IV per il 6 giugno". Lo ha affermato il deputato Benedetto Della Vedova ai microfoni di Radio Radicale.