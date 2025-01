Stefano De Martino spiazza tutti: "Sono impegnato", cosa si lascia sfuggire su Sanremo 2025

06 gennaio 2025 a

Stefano De Martino non sarà a Sanremo. Il conduttore di Affari Tuoi tiene a smentire le voci circolate in questi giorni e lo fa a La Volta Buona, il programma condotto da Caterina Balivo e in onda lunedì 6 gennaio su Rai 1. L'ex ballerino di Amici ha spiegato che, almeno quest’anno, seguirà la kermesse da casa. "Sono impegnato a Torre per guardare Sanremo", ha detto sottolineando come il Festival verrà visto sì da lui, ma rigorosamente dalla sua abitazione.

D'altronde per ora tutto il suo impegno è per Affari Tuoi. "In questo momento non potrei chiedere di più. A casa sono tutti felici perché andare in onda tutti i giorni è la cosa più bella del mondo. Al di là del successo del programma, che è gratificante, quello che mi emoziona è avere l’affetto del pubblico che cresce di sera in sera, essere nella casa delle persone a quell’ora", ha ammesso.

Il conduttore ha anche condiviso alcune anticipazioni sulla puntata evento del 6 gennaio del suo programma, elencando gli ospiti che lo accompagneranno a partire dalle 20:35 su Rai 1. Tra gli altri, ci saranno Gianni Morandi, Mara Maionchi, Lino Guanciale, Rocco Papaleo, Ilenia Pastorelli, Federica Nargi, Giusy Buscemi, Cristiano Caccamo, Pilar Fogliati, Francesco Paolantoni, Biagio Izzo, Herbert Ballerina, Giovanni Esposito, Vincenzo De Lucia, Nek, Bianca Guaccero e Simon & The Stars.