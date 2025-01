Casa a Prima Vista, Gianluca Torre stroncato da Giuseppe Cruciani: "Non mi hai trovato casa!"

08 gennaio 2025 a

Ormai Gianluca Torre si è costruito una certa nomea nel settore. E non potrebbe essere altrimenti. Oltre a essere uno dei più noti agenti immobiliari attivi su Milano, è anche uno dei volti più noti di Casa a Prima Vista. Grazie alla sua presenza nel programma in onda su Real Time, è riuscito ad attirare su di sé l'attenzione dei media. E anche dei personaggi più noti del panorama televisivo italiano.

In un video, diventato subito virale sui social, Giuseppe Cruciani ha accusato l'agente immobiliare di non essere riuscito a trovargli una casa. "Allora, la realtà è questa: che tu non sei riuscito a trovarmi casa – ha affermato il giornalista –. Sveliamo questa cosa, quando ancora non eri Gianluca Torre io cercavo casa e abbiamo fatto due, tre visite". Torre ha subito risposto: "La prima in cui ti ho portato era quella perfetta, perché la prima è sempre quella perfetta: zona giusta, prezzo giusto. Piaceva a tutti!".

"Ma no, non era perfetta, ma aveva una cucina piccola così", ha continuato la zanzara. "Ma tu non cucini mai quando mangi - ha replicato Torre -. Tra l'altro era il momento in cui Cruciani era papabile tra i candidati come presidente della Repubblica. Il giorno prima avevano fatto lo spoglio delle schede e continuavano a dire 'Cruciani'".