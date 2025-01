L'Eredità, il pesante sospetto su Laura: "La favorite, doveva uscire 14 puntate fa"

09 gennaio 2025 a

Giovedì 9 gennaio è andata in onda una nuova puntata de L'Eredità, il game show di Rai 1 condotto da Marco Liorni. E per l'occasione hanno giocato il nuovo campione Giulio - ieri dal debutto fino alla Ghigliottina -, Lucia da Urbino, la traduttrice Tiziana che si è già portata a casa 160mila euro, Andrea da Udine, la neo mamma Luisa, Luca da Pistoia e la cantante lirica Laura.

Ma c'è ancora chi tra i telespettatori ha il sospetto che L'Eredità venga pilotata da Marco Liorni e dagli autori. "Comunque fate sempre preferenze di chi favorire e chi no è talmente palese che la signorina con la frangettina doveva uscire già da 14 puntate fa! Qualcosa di leale? Seguo l'Eredità si può dire dalla prima puntata", ha commentato su X Domenico. Un voce che, a dire la verità, spopola da tempo sui social.

@LEredita comunque fate sempre preferenze di chi favorire e chi no è talmente palese che la signorina con la frangettina doveva uscire già da 14 puntate fa! qualcosa di leale? Seguo l'eredità si può dire dalla prima puntata — Domenico Menditto (@DomenicoMendit3) January 9, 2025

Non è la prima volta che i telespettatori se la prendono con Laura. In passato, la concorrente de L'Eredità si era resa protagonista di una gaffe senza precedenti. Arrivata al gioco delle quattro date, aveva azzardato una risposta completamente sbagliata quando le è stato chiesto in che anno i Pearl Jam avevano inciso il loro primo album. Laura, infatti, aveva risposto 1971. Ma ha mancato la data di 10 anni esatti. in quell'occasione, alcuni l'avevano addirittura definita "ignorante".