Casa a Prima Vista, Ida Di Filippo provoca Torre e D'Amico: "Qual è la mia specialità"

Casa a Prima Vista, il popolare reality show in onda su Real Time, non è solo una trasmissione pensata per intrattenere i telespettatori italiani. Ma è anche stata immaginata per mettere in competizioni sei tra gli agenti immobiliari più noti del nostro Paese. Ricordiamolo: ci sono due squadre. La prima, quella milanese, vede tra le proprie fila Marianna D'Amico, Ida Di Filippo e Gianluca Torre - per gli amici "biscottino". Poi c'è quella romana, composta da Corrado Sassu, Nadia Mayer e Blasco Pulieri.

A ogni puntata, gli agenti immobiliari gareggiano fra loro per trovare la casa dei sogni di un fortunato acquirente. E alla fine di ogni stagione - siamo arrivati alla quarta - si tirano le somme. Ma con l'inizio della nuova, tutti gli agenti si rimettono in gara per avere la meglio sui colleghi. E, stando a quando ha pubblica su Instagram, sembra che Ida Di Filippo sia già in clima da competizione.

L'agente immobiliare - attiva su Milano - si è presentata di fronte alla fotocamera del suo smartphone vestita come un personaggio de La Casa di Carta. L'agente immobiliare indossa infatti una felpa rossa, abbigliamento tipica dei ladri della serie tv spagnola. Poi, ha lanciato un avvertimento ai suoi colleghi milanesi. "Sono Salerno - ha detto -. La mia specialità? Rubare le vittorie a Gianluca e Marianna. Tenetevi pronti".