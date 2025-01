Ilary Blasi, clamoroso nonna Marcella: rinnovo della patente a 92 anni

11 gennaio 2025 a

La serie tv di Ilary Blasi, disponibile sulla piattaforma streaming Netflix, è da poco diventata la più vista della settimana. La showgirl, nel documentario sulla sua vita, si racconta senza nascondere nulla. La conduttrice, per esempio, non ha fatto mistero di trovarsi molto bene sotto le coperte con il suo nuovo fidanzato Bastian Muller. Ma ha anche confessato di non provare cose "troppo strane" a letto.

Poi c'è l'episodio esilarante della nonna. Marcella, 92 anni portati benissimo, è alle prese con il rinnovo della patente d'auto. Ma l'anziana signora è tutt'altro che fuori forma. "Chi è la tua nipote preferita", le ha chiesto Ilary nella serie. "Melory!", ha risposto lei menzionando la sorella. Gag che poi si è ripetuta più volte nella serie.

"Bastian? Un cartonato, ci vediamo solo per le foto": sconcertante Ilary Blasi

La scena delle prove di guida insieme, con la nonna che mette in moto l'auto sulla ripida salita del paesino di Frontone nelle Marche dove vive, è uno dei momenti cult della serie. Ilary, seduta accanto al posto anteriore del passeggero, in auto appare decisamente sorpresa. "Nonna è il punto di riferimento", ha ammesso la Blasi. "Quello che lei ha affrontato, io non sarei mai stata in grado di affrontarlo", ha raccontato la nonna citando la brutta separazione di Ilary con l'ex marito Francesco Totti.