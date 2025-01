Ficarra e Picone superano Luca Marinelli: "Interpretare Benito Mussolini?", dove si spingono

12 gennaio 2025 a

Una lunga intervista di coppia, quella concessa da Ficarra e Picone al Fatto Quotidiano. Il duo comico siciliano, un tempo tra i volti di punta di Striscia la Notizia, si racconta a tutto tondo in occasione dell'uscita dell'ultimo film in cui sono protagonisti, L'abbaglio di Roberto Andò.

I due ripercorrono la loro carriera, parlano di Toni Servillo, del loro rapporto con Michelle Hunziker e dell'addio al tiggì satirico di Canale 5, di cui erano due volti di punta. Parlano anche di politica, loro che sono compattamente schierati a sinistra, e Ficarra spiega: "Se non ci fosse questa affinità, ci saremmo già divisi. Tra di noi c'è un approccio alla vita molto diverso", approccio che poi spiegano del dettaglio.

Ma nel corso dell'intervista c'è spazio anche per Luca Marinelli, l'attore che nella serie M-Il figlio del secolo interpreta Benito Mussolini. Un ruolo, ha spiegato a più riprese Marinelli, che gli ha causato profondi turbamenti, una presa di posizione che è stata aspramente criticata da più parti.

Ecco, il punto è che Ficarra e Picone, in un certo senso, vanno oltre Marinelli. Quando gli ricordano che Marinelli "ha trovato devastante" interpretare Mussolini, Picone commenta: "Posso immaginare". E voi? Si inserisce Ficarra: "Ci sono ruoli che non avrei le capacità di affrontare, anche se quello del cattivo è molto affascinante; ci sono degli abissi che è doloroso toccare". Chiosa Picone: "Il cattivo... non sarei in grado". Insomma, qualcuno che comprende Marinelli e che si schiera al suo fianco lo abbiamo trovato: a sorpresa, Ficarra e Picone.