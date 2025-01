Casa a Prima Vista, Rita Dalla Chiesa si schiera: "Ecco per chi faccio il tifo"

13 gennaio 2025 a

a

a

I telespettatori di Real Time sono in ansia di scoprire quando inizierà la prossima stagione di Casa a Prima Vista. Nel frattempo, gli appassionati si sono distratti riguardando le repliche delle stagioni passate. E tifando per la squadra milanese - di cui fanno parte Ida Di Filippo, Marianna D'Amico e Gianluca Torre - quella romana, di cui invece fanno parte Corrado Sassu, Nadia Mayer, Blasco Pulieri. Ma, stando a quanto dicono i diretti interessati, sono già in corso le riprese per la quarta stagione dello show.

Tra i telespettatori vip che si sintonizzano per guardare le puntate di Casa a Prima Vista c'è anche Rita Dalla Chiesa. La parlamentare di Forza Italia ha infatti commentato un post della pagina Instagram dello show, dichiarando apertamente per quale squadra fa il tifo. "A me piace la 'squadra' di Roma - ha spiegato Dalla Chiesa -. Semplici, ironici e simpatici".

Intanto i protagonisti di Casa a Prima Vista hanno deciso di avventurarsi in nuovi progetti lavorativi. Blasco Pulieri e Corrado Sassu hanno fondato un loro podcast. Il motivo? Soddisfare le curiosità dei loro fan che continuano a chiedere loro informazioni per acquistare una casa. Stessa iniziativa anche per Gianluca Torre. Il suo format però prevederà anche la partecipazione di ospiti vip, come Diletta Leotta e Rocco Siffredi.