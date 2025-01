Los Angeles in cenere, dramma per Vasco Rossi: il messaggio della rockstar 

14 gennaio 2025 a

"Il Moonshadows non c’è più! Sono vicino a tutto il personale che ha perso il lavoro. Sembra che la mia zona non sia ancora a rischio": Vasco Rossi lo ha scritto in un post su Instagram riferendosi a un ristorante di Los Angeles in cui era solito andare, un posto del cuore purtroppo devastato dalle fiamme. A corredo le foto del ristorante prima e dopo il rogo. Da una settimana ormai la California è devastata dagli incendi, che hanno provocato morti, feriti e migliaia di evacuati.

Il cantante, che ha da sempre un rapporto speciale con Los Angeles, ha annunciato che presto andrà a dare una mano alle persone in difficoltà, quelle maggiormente colpite dall'emergenza: "Vado la prossima settimana, per fortuna le persone che conosco stanno tutte bene ma i danni sono enormi. Cercherò di dare una mano a chi ha perso tutto!". Poi, nelle storie Instagram, ha postato il gofound.me creato per aiutare i dipendenti del locale devastato e le loro famiglie.

Secondo il Washington Post, i roghi potrebbero essere stati innescati dalla riaccensione di un precedente incendio avvenuto a Capodanno, forse causato da fuochi d'artificio, nella stessa area. Il fenomeno, noto come "reignizione", può verificarsi quando venti intensi ravvivano focolai sotterranei rimasti latenti.