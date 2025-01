Don Patriciello contro Report: "Ranucci, fatti fare una domanda". E attacca: "Il solito taglia-incolla"

15 gennaio 2025 a

Dopo Marina Berlusconi, avvelenata per il servizio su suo padre Silvio con tanto di musichetta allusiva sulle immagini del funerale del Cavaliere, è don Maurizio Patriciello, il parroco anti-criminalità di Caivano, a scagliarsi contro il "metodo" Report.

Il programma di approfondimento di Rai 3 guidato da Sigfrido Ranucci ha confezionato un focus sull'area degradata alle porte di Napoli, tristemente famoso per il Parco Verde piazza di spaccio a cielo aperto sulla quale è intervenuto pesantemente il governo di Giorgia Meloni.

Qualche settimana fa è andato in scena lo sgombero di 36 famiglie che occupavano abusivamente alcuni edifici. Secondo Report, l'operazione che doveva colpire alcuni nuclei familiari vicini alla camorra sarebbe però stata un buco nell'acqua, perché i boss veri - questa la tesi del servizio curato da Luca Chianca - sarebbero stati spostati in altri appartamenti in zona. Non solo: nel mirino anche la riqualificazione del grande centro sportivo. "Il governo - afferma il giornalista - ha riaperto tutto in meno di un anno ristrutturando la vecchia piscina, la palestra, campi di calcetto, tennis e padel, un playground per il basket e uno skatepark", per un investimento totale di 13 milioni di euro. Ma "le associazioni del territorio di Caivano che svolgono già un'attività non hanno accesso a quelle strutture", denuncia Report.