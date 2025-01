L'Eredità, Veronica travolta a puntata finita: "C***o rotto, ca***zo esulti?"

15 gennaio 2025 a

Il pubblico che segue da casa L'Eredità, il quiz show del preserale di Rai 1 condotto da Marco Liorni, si divide equamente tra chi insulta gli autori e chi Veronica, la campionessa arrivata alla prova finale della Ghigliottina "senza brillare", usiamo un eufemismo.

Su X, come sempre, gli appassionati si radunano a puntata ancora in onda per commentare quanto sta succedendo in studio (anche se la puntata, lo sanno tutti, è registrata diverse settimane fa). Ognuno dice la sua, spesso con toni piuttosto sopra le righe. Un accanimento che talvolta risulta talmente marcato da essere immotivato.

"Veronica è l'esempio che spesso nella vita di va avanti solo grazie ad un gran bucio di c***lo", sintetizza un fan senza troppi giri di parole. "Io sono quella simpatica", scherza a un certo punto della serata la concorrente, riferendosi alla sorella. E giù "botte: "E' da vedersi, non mi sembra!!!", "Scusa Veronica ma non sei così tanto simpatica", "Non poteva venire la sorella?". Quindi, sulla sua performance: "Requisito fondamentale per partecipare a L'Eredita si conferma essere il "c***o rotto", espressione che si usa dalle mie parti per indicare una fortuna sfacciata senza alcun tipo di merito", "Il c***o di Veronica incommensurabile", "C***zo esulti che sei arrivata alla ghigliottina a c***o!".

Esaurito l'argomento, si passa alla parola chiave. I cinque indizi sono: "Senza", "Concorrenti", "Limite", "Pace" e "Riprendere". Su X piovono possibili soluzioni: fiato, respiro, forze, percorso. Quella giusta è proprio "forze" e molti contestano. "Comunque la maggior parte delle volte la parola della Ghigliottina è super mega forzata", "Pace e concorrenti con forze? MA DAIII!!!", "Tiratissima come al solito", "Al solito connessione molto labile e soprattutto generica, meglio ASSORETA", "Poteva essere qualsiasi parola". E qualcuno riesuma i miti del passato televisivo: "Nei quiz di Mike Bongiorno il singolare su una risposta che richiedeva necessariamente il plurale non l'avrebbero mai data buona".