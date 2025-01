Rocio Munoz Morales a Domenica In, insultano la Venier: "Impicciona, nessuno interviene in Rai?"

19 gennaio 2025 a

a

a

Sui social tanto rumore ha provocato l'intervista di Mara Venier a Rocio Munoz Morales, attrice e conduttrice spagnola ma ormai di casa in Italia nonché compagna di Raoul Bova.

La bella Rocio, 36 anni, si siede nel salotto di Domenica In su Rai 1 per chiacchierare di lavoro, amore, famiglia. Qualcosa però non va per il verso giusto, secondo molti telespettatori, che contestano alla padrona di casa Zia Mara l'approccio alla sua ospite. Talvolta, anche usando parole decisamente sopra le righe e toni esagerati.

"Vola basso eh, e porta rispetto": la Bucci fa scoppiare la bufera a Domenica In

"Questa non è un intervista. Domande da impicciona", sottolinea una fan da casa. C'è chi esprime lo stesso concetto perdendo però il controllo: "Str***za, antiquata, banale, impicciona, sordida, moralista, falsa e peggio inopportuna e invadente. Sempre più vergognosa la pesciarola di Domenica In". Parole ovviamente da stigmatizzare per chi vive la televisione come una partita di calcio, direttamente dalla curva.

Valerio Scanu a Domenica In? "Ho una sensazione...", brutti sospetti su Rita Pavone



"E Rocio Munoz la sta 'asfaltando' con grande classe ed eleganza", aggiunge un altro telespettatore. "Brava che non sbatte le figlie sui social, in primo piano. Lo fanno in molti a poche ore dalla nascita". E ancora: "Dovrebbero consigliare a Mara di sistemare quei capelli: è sempre disordinata", "La Venier è perennemente nervosa e dà risposte spesso sgarbate agli ospiti, ma si può? Ma nessuno che intervenga in Rai? E' tutto cosi allo sbaraglio...", "La banalità, prevedibilità e noia di questa intervista è veramente inquietante, il pomeriggio della Rai è finito bisogna davvero cambiare prima del crollo". Qualcuno azzarda su Rocio e Bova: "Me sa che stanno in crisi", ma tutti, proprio tutti sono conquistai dalla Munoz Morales: "Finalmente una senza labbra a canotto", "La bellezza di Rocio".