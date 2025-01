Fabio Fazio racconta a Francesco una barzelletta sul Papa: "Bellissima, eh?", gelo in studio

Roberto Tortora 20 gennaio 2025 a

Ospite illustre in collegamento direttamente dal Vaticano, Papa Francesco è stato protagonista dell’ultima puntata di Che Tempo Che Fa su Nove. L’occasione è speciale, perché dallo scorso 14 gennaio in libreria e in più di 100 Paesi, tradotto nelle principali lingue, è uscito Spera, l’autobiografia di Bergoglio, la prima realizzata da un Pontefice nella storia. Scritta con Carlo Musso, suo collaboratore e già direttore editoriale di Piemme e Sperling & Kupfer e poi fondatore del marchio indipendente Libreria Pienogiorno.

Il libro, per volontà di Papa Francesco stesso, avrebbe dovuto in un primo momento essere pubblicato solo dopo la sua morte, ma il Giubileo della Speranza e le esigenze del tempo lo hanno risolto a diffondere ora questa preziosa eredità.

Presentandolo con il suo solito stile leggero, Fabio Fazio ha addirittura svelato che, nel libro, ci sono anche tre barzellette raccontate dal Papa. Il Pontefice, allora, acconsente che sia lo stesso conduttore, in diretta, a raccontarne una, che riguarda proprio il Santo Padre. Fazio allora non si fa pregare: “La racconto io. C’è Papa Francesco che va in visita all'estero, lo vanno a prendere con una macchina bellissima e lui chiede ad un certo punto all'autista: 'Mi fa guidare?' - 'Eh no non posso Santo Padre, non posso farla guidare' - 'Ma io è tanto che non guido, vorrei guidare per un po', appena appena' - 'No, no, assolutamente non posso'. Ma Papa Francesco, lo sappiamo, per fortuna è tenace e quindi lo convince e guida. Solo che dopo pochissimo una pattuglia lo ferma. Allora il poliziotto fa tirare giù il finestrino, lo vede, non sa cosa fare, chiama la centrale e dice: 'Io ho fermato una persona molto importante' - 'E chi è il sindaco?' - ' No, no, di più, di più' - 'E chi è il Presidente della Repubblica?' - 'No, no, di più, di più' - 'Ma chi è?' - 'Eh non lo so, so soltanto che il Papa gli fa da autista!'. Bellissima eh?"