Sanremo 2025, Carlo Conti sgancia la bomba: cosa va a fare Jovanotti

Carlo Conti ha dato l'annuncio: Jovanotti sarà il super ospite della prossima edizione del Festival di Sanremo. Il presentatore e direttore artistico del Festival lo ha dichiarato in coda al Tg1 delle 20 di ieri, domenica 19 gennaio. Dopo l’indiscrezione di Gerry Scotti promosso a co-conduttore di Sanremo, rilasciata stamattina da Dagospia, nel corso della giornata era circolato un secondo rumor relativo all’identità dell’altro presentatore. Rispetto a quanto trapelato nei giorni scorsi, l'artista non sarà co-conduttore. Ma sarà presente sul palco come super ospite.

Anche Jovanotti si è collegato con il Tg1. L'artista, infatti, ha inscenato una piccola gag: ha fatto finta di essere convinto che l'invito fosse per il festival di Castrocaro. “No, no, aspetta: è per il festival di Sanremo”, lo ha subito corretto Conti. “Quindi ragazzi abbiamo sbagliato location? Ma è comunque una bellissima notizia”, ha replica lui.

Jovanotti ha poi rivelato ai telespettatori del Tg1 di avere in serbo una sorpresa per il Festival. Il suo non sarà certamente un debutto: al Festival aveva esordito ben 35 anni fa, in gara con il brano Vasco, mentre l’ultima ospitata risale al 2022, al fianco di Amadeus. Ora, mancano solo da scoprire chi saranno gli ultimi due co-conduttori.