Ve lo ricordate Gatto Panceri? Ecco dove e come vive oggi (grazie a "Vivo per lei")

Ve lo ricordate Gatto Panceri, autore dello strepitoso successo Vivo per lei? Ecco il punto è che come spiega lui stesso, quando esegue il brano dal vivo, spesso e volentieri il pubblico non ci crede. "Durante i concerti dedico sempre uno spazio alle mie canzoni portate al successo da altri artisti: Mina, Giorgia, Gianni Morandi. Quando arriva il momento di Vivo per lei mi capita di cogliere sguardi stupiti. L’ho scritta io, ma gli autori ormai li citano solo al Festival di Sanremo", spiega con un pizzico di amarezza in una lunga intervista-confessione al Corriere della Sera.

Luigi Giovanni Maria Panceri, ma per tutti "Gatto", è infatti il creatore del testo e di parte della melodia di quella che è diventata una delle canzoni italiane più conosciute al mondo. Scritta in collaborazione con un membro del gruppo Oro, Vivo per lei è il secondo singolo più venduto nella storia della musica italiana, superato solo da Nel blu dipinto di blu. Clamoroso, ma vero. L’interpretazione di Andrea Bocelli e Giorgia ha contribuito a venderne 45 milioni di copie, mentre la recente versione spagnola, Vivo por ella, cantata da Karol G e Bocelli, ha accumulato 50 milioni di visualizzazioni in poche settimane. Un vero fenomeno globale.

"L’ho composta mentre ero in auto - spiega nell'intervista -. Era il 1996, collaboravo già con Giorgia, il manager Torpedine mi chiama e mi dice: c’è questo giovane davvero bravo, ha un repertorio lirico, trova qualcosa che si adatti alla sua vocalità. Ho pensato al mio amore per la musica ed è nata Vivo per lei".

E a stupire è come viva, oggi, Gatto Panceri, diviso tra musica e natura. "Ho comprato una casa a Merate, nella Brianza lecchese, immersa nel verde e ho costruito una stalla perché amo molto gli animali. Sì, forse assomiglia a una fattoria, nel garage c’è sempre il fieno per la mia cavalla Libera e l’asino Resta, ma ho anche costruito uno studio di registrazione e aperto una casa di produzione per aiutare giovani artisti".

E ancora, spiega di tenersi con piacere lontano dal jet set. Dunque ammette candidamente di vivere grazie ai diritti d’autore di Vivo per lei, circostanza che gli permette di dedicarsi alla sua musica con totale tranquillità: "I diritti di quel brano mi consentono di scrivere la mia musica con più serenità, senza l’angoscia di dover sfornare per forza tormentoni o piegarmi alle mode del momento. Resta in piedi, uscito nel 2021, scritto durante il lockdown, ha superato 700 mila visualizzazioni in streaming. A giugno ho pubblicato il singolo Te voglio che farà parte del mio prossimo album", spiega. Infine, aggiunge che in futuro ci sono altri progetti discografici e concerti che lo porteranno in giro per il mondo, "Giappone, Canada e Messico", conclude Gatto Panceri.