Affari Tuoi, Alessandro e Andrea nel mirino delle critiche: "Non ha detto nulla al fratello"

22 gennaio 2025 a

a

a

Ad Affari Tuoi la serata di Alessandro e Andrea, due gemelli, uno carabiniere, l'altro poliziotto, non è stata delle più fortunate. Nella puntata andata in onda martedì 21 gennaio, Stefano De Martino si diverte a giocare con i due gemelli che pacco su pacco provano a sfiorare il bottino grosso, quello da 300.000 euro. Ma di fatto le pieghe della sorte giocano a sfavore dei due concorrenti. Hanno rifiutato offerte molto generose da parte del dottore, soprattutto la prima da 47.000 euro, un bottino di tutto rispetto. Poi il cambio: via il pacco 2 per prendere il pacco 3. E qui si consuma la piccola frizione tra i due fratelli: il primo crede che i 300.000 siano nel 2, l'altro nel 3 appena pescato.

Alla fine i 300.000 euro erano proprio nel pacco ceduto e i due si sono accontentatati di 37.000 euro, l'ultima offerta del dottore. Ma sui social c'è chi punta il dito contro di loro: "“eh ma come si fa a scambiare i 300k” non lo so bro vacci tu in un programma che si basa solo sulla fortuna, pescare un pacco completamente AL BUIO, manco avessero visto quella cifra attraverso il pacco che avevano preso ma dai", tuona un utente. E un altro aggiunge: "Ma non capisco perché il gemello a destra ha accettato senza confrontarsi con l’altro. Inoltre potevano almeno aspettare e chiamare l’11 e l’offerta sarebbe stata di 72000 euro, ancora meglio se il dottore avesse offerto cambio". Infine c'è chi, sconsolato, afferma: "Magari sarò io ma ultimamente non avete l’impressione che non vogliano (o non possano) vincere i 300.000?".