Sanremo 2025, clamoroso Leonardo Pieraccioni: "Amici, amici. Poi il nerino...", siluro su Carlo Conti

Leonardo Pieraccioni pizzica Carlo Conti. L'attore lo fa con ironia, ma il messaggio è chiaro. Al centro la scelta dei co-conduttori del prossimo Festival di Sanremo. Nei giorni scorsi Conti aveva alimentato il mistero su chi sarebbe salito sul palco con lui, ammettendo che "saranno alcuni amici". Un'affermazione che aveva fatto credere che ad affiancare il conduttore ci sarebbero stati proprio Pieraccioni e Giorgio Panariello, storici amici del presentatore toscano. Poi la sorpresa: sul palco dell'Ariston con Carlo ci saranno Antonella Clerici e Gerry Scotti. Una scelta su cui Pieraccioni ha voluto dire la sua attraverso un video pubblicato sul suo profilo Instagram.

"No, ma va bene - esordisce -. Ho visto i presentatori del nerino (Carlo Conti, ndr). Diceva che per la sera avrebbe chiamato gli amici, poi si scopre che gli amici sono Antonella Clerici e Gerry Scotti. No ma va bene. Però quando non avevi il doposole a 22 anni, te lo portammo io e Giorgino (Giorgio Panariello, ndr). E adesso? Gira la ruota, lalala…". Parole accompagnate dal sorriso, quasi a voler sottolineare che si tratta di pura ironia. Non è infatti esclusa la presenza dei due attori.

L'annuncio di Conti è arrivato durante una videochiamata a È sempre mezzogiorno, programma condotto su Rai 1 dalla stessa Clerici: "Quando avevo detto che sarebbero stati con me due meravigliosi amici tutti hanno pensato a Pieraccioni e Panariello", ha scherzato il conduttore prima di fare l'annuncio.