Casa a Prima Vista, spunta Melania Trump! Maria D'Amico fa impazzire la sinsitra

Manca sempre meno alla quarta stagione di Casa a Prima Vista, il popolare show in onda su Real Time. Le nuove puntate dovrebbero essere trasmesse dal 17 febbraio. Torneranno così gli agenti immobiliari più famosi d'Italia. La squadra milanese - composta da Gianluca Torre, Ida Di Filippo e Mariana D'Amico - e quella romana, formata da Corrado Sassu, Nadia Mayer e Blasco Pulieri. Non mancheranno novità e grandi sorprese. Ma, nell'attesa, un post pubblicato sui social da uno dei volti del programma ha scatenato molte polemiche.

La cerimonia d'insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca non verrà ricordata solo per il ritorno al potere del tycoon. Ma anche per il look bizzarro della first lady Melania. La consorte del repubblicano si è presentata al Campidoglio vestita con un abito disegnato apposta per lei. E, in particolare, il suo cappello ha attirato l'attenzione di molti osservatori. L'accessorio le ha coperto la parte superiore del viso, mostrando soltanto una porzione degli occhi, il naso e la bocca carnosa.

Da qui la trovata curiosa di Mariana D'Amico, che su Instagram ha pubblicato una foto in omaggio di Melania. Cappello molto simile, e bocca corrucciata a imitare proprio la first lady. Sotto il post in tanti non sono rimasti entusiasti di questo attestato di stima a lady Trump. "Oddio, non è che sia proprio un complimento - ha scritto Stefano -. Mariana 100 volte meglio". "La bocca non si può commentare", il messaggio di un altro utente.